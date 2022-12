Anja Reschkes Show startet im Februar

TV-News

«Reschkes Fernsehen» wird als Recherche-Show angekündigt und wird immer donnerstags am späten Abend gesendet.

Bereits im Juni 2021 formulierte «Panorama»-Moderatorin im Quotenmeter-Interview den Wunsch nach einer „politisch-journalistischen Late-Night“, der seit Juli dieses Jahres in die Tat umgesetzt wird. Seitdem laufen die Planungen für das neue Format auf Hochtouren, das nun einen Namen und einen Starttermin bekommen hat.wird als „Recherche-Show“ beschrieben, in der die Moderatorin Journalismus mit Entertainment verbindet – „leidenschaftlich, mit Haltung und unterhaltsam“, wie es in der Programmankündigung heißt.Erstmals auf Sendung geht das vom NDR produzierte Format am 9. Februar 2023 um 23:35 Uhr im Anschluss an das Satiremagazin «Extra 3». In der Mediathek erscheint die Sendung am Sendetag bereits um 17:00 Uhr. Reschke widmet sich in jeder Ausgabe einem gesellschaftlich relevanten Thema, geht den Dingen auf den Grund und stellt die richtigen Fragen an die Verantwortlichen, so der NDR. Versprochen werden „spannende Einblicke mit Gesprächswert und überraschende Sichtweisen zum Lachen“.Bei der erstmaligen Ankündigung ihrer eigenen Sendung zeigte sich Anja Reschke voller Vorfreude und sagte: „Ich freue mich riesig, die Expertise unserer herausragenden und preisgekrönten Recherche- und Satireredaktionen künftig in dieser neuen Sendung zusammenzuführen. Mich hat es immer beschäftigt, wie wir neue Wege gehen können, was wir versuchen müssen, um dem Publikum die Themen, die eine Gesellschaft für freien Diskurs, für eine lebendige Demokratie braucht, interessant oder eben auch unterhaltsam zu vermitteln. Das war mein Motor als Programmmanagerin und ist es jetzt genauso für die neue Show.”