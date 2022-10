Warum Sie einen VPN-Router brauchen, um Ihr ganzes Haus vor Hackern zu schützen

International

20. Oktober 2022, 15:42 Uhr

Der Schutz Ihrer eigenen vier Wände und somit Ihres Zuhauses vor Hackern ist etwas, das jeden Tag notwendiger wird und Sie deshalb niemals vernachlässigen sollten.

Idealer Schutz durch ein VPN Router & Zugang

Schutz vor Man-in-the-Middle & DDoS-Angriffe

Zusatzschutz vor gefälschte Wi-Fi-Hotspots & Remote-Hacking

Denn wie Sie wissen sind die Zeiten längst vorbei, in denen der Computer das einzige mit dem Internet verbundene Gerät zu Hause war. Mit Smart-Homes und der riesigen Anzahl an verschiedenen Smartphones werden Haushaltsassistenten wie Alexa und die künstliche Intelligenz immer präsenter in unserem Zuhause. Jedoch muss gesagt werden, dass leider jede offene Internetverbindung eine zusätzliche Chance für Hacker darstellt auf Ihr Zuhause zuzugreifen und schädliche Software zu installieren. Somit werden insbesondere auch intelligente Babykameras, Sicherheitskameras, Radios und sogar Handys angreifbar und weisen dutzende Schwachstellen auf. Diese können Hacker ausnutzen, wenn sie Ihre IP-Adresse kennen. Wie Sie deswegen auf korrektem und sicheren Wege Ihre IP-Adresse verbergen könnten, zeigen wir Ihnen in den kommenden Abschnitten. Denn wenn ein VPN aktiviert ist, übertragen Sie Ihre IP-Adresse nicht mehr und schützen Ihre eigenen Daten und Ihr Zuhause.Ein VPN kann Sie schützen, indem es Ihre Internetverbindung verschlüsselt und so den Zugriff auf Ihre privaten daten erschwert. Es leitet Ihre Online Verbindung im globalen Internet Netzwerk so um, dass Ihre wahre IP-Adresse verschleiert wird. Ihre Online-Verfolgung wird dadurch äußerst schwierig und Hacker erhalten nicht so schnell Zugriff auf das von Ihnen genutzte Netzwerk. Mit einem VPN auf Ihrem Gerät haben Sie diesen zusätzlichen Schutz und die Garantie, dass abgefangenen Daten nur als unverständlich verschlüsselter Code sichtbar wird. Cyberangriffe, bei denen der Hacker Ihre IP-Adresse kennen muss, werden durch den genannten Faktor zusätzlich noch sehr viel unwahrscheinlicher, da die einzige IP die des VPN-Servers ist, welche überhaupt angezeigt wird. Diese Faktoren machen Ihr Online Leben und somit auch Ihre Zuhause sicherer und kann Hacker auf Abstand halten. Um die VPN Zugänge jedoch überhaupt aktiv nutzen zu können und Ihr Zuhause im ganzen zu schützen, bedarf es einem VPN Router. Dieser leitet alle Anfragen prinzipiell über verschlüsselte Server um und schützt alle Geräte, welche den Router nutzen. Ein sicherer Router bedeutet, dass Ihr Internet zu 80 % sicher ist und somit auch Ihre Geräte geschützt und Ihre privaten Daten gesichert sind. Informieren Sie sich daher, welcher VPN Router für Sie am besten geeignet ist. Denn in vielen Situationen kann ein VPN Sie schützen und ein Router seine volle Effektivität entfalten.Ein allgemeiner VPN Zugang und Router kann Sie und Ihre Zuhause zwar nicht vor allen Online-Bedrohungen schützen, aber es gibt natürlich einige Schlüsselbereiche, in denen es wirklich helfen kann. Denn insbesondere bei Man-in-the-Middle-Angriffen fangen die vermeintlichen Hacker Ihre Daten ab. Sie stehlen private Daten und Informationen und manipulieren sie während sie übertragen werden. Mit einem VPN Zugang und gesicherten Zugriff kann Ihr Gerät jedoch verschlüsselt werden, während sie vom VPN-Server Übertragungen starten. Das bedeutet auch, dass selbst wenn ein Hacker einen Man-in-the-Middle-Angriff startet und Ihre Daten während der Übertragung beobachtet, diese durch eine Verschlüsselung geschützt werden. Aber auch gegen so genannte Denial-of-Service-Angriffe (DDoS) können sich Windows Nutzer mit einem VPN Kanal schützen. Zwar wird bei diesen Angriffen mithilfe von künstlichem Datenverkehr Ihr Netzwerk regelrecht überflutet und dadurch der Server überlastet, jedoch kann auch hier ein VPN schützen. Durch diese Angriffe werden manchmal in Online-Gaming-Communities Probleme freigesetzt, um Spieler aus dem Spiel zu werfen. Mithilfe eines VPNs verbirgt jedoch der jeweilige Spieler seine eigene IP-Adresse und verhindert auf diese Art und Weise dass der Angreifer das Netzwerk nicht mit einem DDoS-Angriff angreifen und beschädigen kann.Neben den zahlreichen Faktoren die bereits genannt wurden, schützt ein VPN Zugang Ihr Zuhause und Ihre Geräte weiterhin vor der riskanten Nutzung von kostenlosem öffentlichem Wi-Fi. Denn zum einen garantiert das VPN einen reibungslosen Internetzugang von Zuhause aus und ermöglicht den sicheren Datentransfer. Hacker jedoch können beispielsweise gefälschte Hotspots einrichten, die vorgeben, das Wi-Fi eines seriösen Unternehmens zu sein. Sie geben dem Hotspot einen überzeugenden Namen und sobald Sie sich ohne VPN einloggen, werden Ihre Daten eingesehen und gestohlen. Nutzen Sie also das VPN dann werden Ihre Daten zumindest schon einmal verschlüsselt, bevor sie von Ihrem Gerät versendet werden. Diese Möglichkeit verbietet es dem Hacker Ihre persönlichen Informationen einzusehen und zu nutzen. Während des so genannten Remote-Hackings hingegen werden die Protokolle einer Website durchsucht nach den IP-Adressen der Besucher. Wenn Hacker dabei Ihre IP-Adresse zufällig finden, dann können diese mit genügend technischem Geschick in Ihr Netzwerk eindringen und anschließend Ihr Zuhause durcheinanderbringen und noch weiteres Chaos anrichten. Glücklicherweise umschließt ein VPN Ihre Online-Verbindung vollständig und schützt Ihr Zuhause vor solchen Problemen.