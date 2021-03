Die volle Ladung Basketball: NBA TV und March Madness live auf DAZN

Sponsored Informerical Article

18. März 2021, 12:03 Uhr

Alle Infos zum neuen 24/7-Kanal NBA TV und zum Auftakt der March Madness 2021.

Fans können sich ab sofort auf noch mehr Basketball-Action live auf DAZN freuen, denn neben den Übertragungen der NBA, NCAA und des europäischem Basketballs, u.a. der Basketball Champions League, läuft ab sofort NBA TV - 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche.. „Neben unserem sowieso schon breiten Programm mit mindestens einem Livespiel pro Nacht, erhalten die Basketball-Fans auf DAZN jetzt vollen Zugang zur NBA: Mit tiefgreifenden Analysen, weiteren Livespielen sowie anderen Topspielen aus dieser und vorangegangenen Saisons ist jeder bestens informiert und das 24/7”, sagt Freddy Harder, Producer NBA bei DAZN. Fans finden NBA TV direkt neben den anderen Kanälen (NFL Network, MLB Network sowie Eurosport 1 und 2) in der ersten Rail neben den aktuellen Live-Übertragungen.Auf NBA TV sehen Fans beim Streamingbroadcaster ab sofort mindestens sieben Live-Spiele pro Woche zusätzlich, dazu gibt es alle Highlights der vergangenen Nacht am nächsten Tag. „In der Regel gibt es jede Nacht ein weiteres Live-Spiel im Originalkommentar. Wer nachts seinen Schlaf braucht, sieht am nächsten Morgen bei NBA Gametime alle Highlights der vorangegangenen Nacht“, erklärt Harder.Außerdem warten weitere Top-Spiele und Klassiker im Re-Live, sowie Analysen, Shows und Hintergrundberichte. „Nach jedem TNT-Sendefenster in den USA – in der Regel immer dienstags und donnerstags – gibt’s bei NBA TV am darauffolgenden Tag ab 13 Uhr tiefgreifende Analysen bei «Inside the NBA»“, so Harder weiter.ergänzt somit die Berichterstattung rund um die Topspiele und Basketball-Legenden wie Shaquille O´Neal, Kenny Smith und Charles Barkley analysieren mit Ernie Johnson die Spiele.Wer es noch nicht mitbekommen hat: Der März ist schon halb vorüber, was für Basketball-Fans nur eines bedeutet, March Madness steht vor der Tür! Das College-Turnier musste im vergangenen Jahr abgesagt werden, weshalb die Vorfreude auf den 19. März umso größer ist. Dann nämlich startet der Wettbewerb – auch bei DAZN. Der Streamingbroadcaster zeigt insgesamt 30 Spiele, ab „Sweet 16“ sogar alle Spiele. Fans verpassen also keine Entscheidung. Im deutschen Fokus steht dabei natürlich Franz Wagner, der Bruder von Wizards-Center Moe Wagner, der bei den Michigan Wolverines spielt. „Sie sind aktuell wahrscheinlich hinter Gonzaga und Baylor das drittbeste Team. Sie haben gute Größe und Qualität auf dem Flügel, dazu Größe am Ring und einen guten Point Guard in Mike Smith. Damit sind Sie an beiden Enden des Feldes gut aufgestellt.“, meint Freddy Harder zu den Titelchancen von Michigan.Beim Turnier geht es natürlich nicht nur um den Sieg, sondern vielmehr um die große NBA-Karriere. Die Scouts aller NBA-Teams habe ihre Augen auf den March-Madness-Wettbewerb gerichtet. Kann Franz Wagner seinem Bruder in die NBA folgen und für Aufsehen sorgen? Freddy Harder gibt seine Einschätzung ab: „Franz Wagner ist einer von drei Spielern aus dem Team, der in die Big Ten Auswahl gewählt wurde, er hat überragende Werte mit über 50 Prozent aus dem Feld und fast 40 Prozent Dreierquote“ Wer sich selbst überzeugen will, kann sich mit einem kostenlosen Probeabo von DAZN selbst ein Bild vom deutschen Nachwuchsstar machen.