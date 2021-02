VOX-Quizshow «Die Rote Kugel» verliert deutlich bei den Jüngeren

Quotennews

Auf dem Gesamtmarkt schlug sich die Spielshow mit Martin Rütter auch in der zweiten Woche recht passabel.



In der vergangenen Woche war die neue Spielshowbei VOX angelaufen. Martin Rütter moderiert die Quizshow, in der die Kandidatenteams nach zehn Runden bis zu 100.000 Euro gewinnen können. Der Auftakt erfolgte mit einem soliden Marktanteil von 4,4 Prozent vor einem Publikum von 1,39 Millionen Menschen. Auch bei den 0,55 Millionen Umworbenen wurde ein passabler Wert von 6,5 Prozent Marktanteil eingefahren.Das Programm verlor zwar mit der zweiten Folge, lag aber auf dem Gesamtmarkt immer noch bei 1,20 Millionen Fernsehenden. Somit wurde ein annehmbarer Marktanteil von 3,9 Prozent ermittelt. In der Zielgruppe konnte sich die Quizshow nicht auf dem Niveau der Vorwoche halten und die Quoten brachen deutlich ein. Die Reichweite sank auf 0,15 Millionen jüngere Menschen und somit fiel man auch auf eine maue Sehbeteiligung von 4,3 Prozent zurück.Kabel Eins zeigte am Mittwochabend zunächst den Science-Fiction-Film. Der Sender startete hier mit 1,01 Millionen Zuschauern in die Primetime. Folglich kam ein guter Marktanteil von 3,7 Prozent zustande. Noch besser lief es in der Zielgruppe mit 0,56 Millionen Jüngeren. Hieraus resultierte ein sehr starker Marktanteil von 7,6 Prozent. Der Fantasythrillerüberzeugte noch 0,26 Millionen Filmfans und brachte es somit auf einen akzeptablen Wert von 2,7 Prozent. Die 0,13 Millionen Umworbenen beendeten den Abend mit einer soliden Quote von 4,7 Prozent.