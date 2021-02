Allzeitrekord: Feuer bringt dem «Bergdoktor» 7,26 Millionen Zuschauer

Quotennews

Bereits zum zweiten Mal mussten ZDF-Zuschauer eine kleine Pause von Hans Sigl hinnehmen.

Seit Anfang Januar 2021 ist derzurück im deutschen Fernsehen. Doch das Zweite Deutsche Fernsehen hat bereits zum zweiten Mal die aktuelle Staffel unterbrochen. Zunächst holte die Handballpartie Spanien – Deutschland am 21. Januar 4,96 Millionen Zuschauer, ehe in der vorherigen Woche «Kölle Alaaf – Die Mädchensitzung» mit lediglich 3,90 Millionen Zusehern enttäuschte.Die ZDF-Serie «Der Bergdoktor» kann über die Reichweiten der Sport- und Karnevalsübertragungen nur schmunzeln, denn das Format ist deutlich erfolgreicher. Die Episode „Feuer“, die von Nikolai Müllerschön geschrieben und von Axel Barth umgesetzt wurde, erreichte am Donnerstag 7,26 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren. Das war die höchste Reichweite aller Zeiten, bislang lief die Folge am 18. Februar 2016 mit 7,19 Millionen am erfolgreichsten. Das Format sicherte sich einen fabelhaften Marktanteil von 21,3 Prozent. Beim jungen Publikum erreichte das Format mit Hans Sigl 1,17 Millionen Zuschauer und 12,5 Prozent.Weiterhin stark ist Maybrit Illner in ihrer gleichnamigen Talkshow. 3,25 Millionen Zuschauer hörten den Gästen Sina Trinkwalder, Peter Altmaier, Siegfried Russwurm, Dagmar Rosenfeld, Katarina Witt und Claus Ruhe Madsen beim Diskutieren zu, der Marktanteil lag bei 15,2 Prozent. 0,54 Millionen junge Menschen wollten die Antworten auf das Thema „Zahlen sinken, Ungeduld wächst – wie lange bleibt der Laden noch dicht?“ wissen, der Marktanteil lag bei weiterhin sehr guten 9,1 Prozent.