«Die Olchis  Willkommen in Schmuddelfing»: Kinostart steht fest

Am 6. Mai startet «Die Olchis – Willkommen in Schmuddelfing» im Verleih von Leonine Studios auf der Großleinwand. Die fröhlich faulen Olchis sind hierbei Unterhaltung für kleine und große Zuschauer.

Mitwagen sich die Olchis ein erstes Mal auf die Kinoleinwand, im Gepäck einiges an "muffelfurzcoolen" Abenteuern und viel guter Laune. Für diejenigen, an denen die Olchis bisher vorbei gegangen sind: Sie sind grün, sie lieben Müll und baden am liebsten im Schlamm. Die Abenteuer der Olchi-Familie begeistern ihre Zuschauer seit Generationen. Im neuen Film «Die Olchis – Willkommen in Schmuddelfing» sucht die Olchi-Familie ein neues Zuhause und landet so im anschaulichen Örtchen Schmuddelfing.Inhaltich geht es damit weiter, dass die Olchis in Schmuddelfing auf den elfjährigen Max treffen, dessen Freund, der genial-verrückte Professor Brausewein, daran tüftelt eine Destinkomaten zu bauen. Wie der Name bereits erwarten lässt, soll die Erfindung den Müllgestank aufsagen, jedoch funktioniert sie nicht wirklich. Als Max die Olchis trifft ist ihm sofort klar, sie müssen die Lösung sein. Schließlich essen sie den Müll. Welche Rolle der skrupellose Bauunternehmer Hammer in dem unterhaltsamen Abenteuer spielt, bleibt an dieser Stelle abzuwarten.Den Olchis werden die prominenten Stimmen von Annemarie und Wayne Carpendale verliehen und der Titelsong „Ein neuer Freund“ stammt von keinem geringeren als dem „Wir brauchen Bass“-Rapper. Produziert wurde das Kinoabenteuer von WunderWerk in Zusammenarbeit mit dem Verlag Friedrich Oetinger, Leonine Studios und dem ZDF