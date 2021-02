Letzte Klappe gefallen: Sechster «Die Diplomatin»-Film ist abgedreht

TV-News

Der Film wird den Titel «Die Diplomatin – Mord in Sankt Petersburg» tragen. Wann der sechste Film der Reihe zu sehen sein, wird steht noch nicht fest.

Die ARD Degeto und UFA Fiction produzieren seit fünf Jahren gemeinsam die Filmreihefür Das Erste . Bislang sind fünf Filme entstanden, die sich über die Jahre immer größerer Beliebtheit erfreuten. Der erste Film «Das Botschaftsattentat» verbuchte Ende April 2016 4,44 Millionen Zuschauer, den fünften und bislang letzten Streifen «Tödliches Alibi» verfolgten am 7. November 6,16 Millionen Seher ab drei Jahren. Der sechste Teil, in dem erneut Natalia Wörner die Hauptrolle spielt, wurde nun abgedreht. Die Dreharbeiten fanden zwischen dem 19. Januar und 16. Februar in Berlin und Brandenburg statt.Titel des Films ist «Mord in Sankt Petersburg» und erneut eine Produktion der UFA Fiction im Auftrag der ARD Degeto für die ARD. Wie in den vergangenen drei Filmen führte erneut Roland Suso Richter Regie. Als Produzent fungierte diesmal Christian Rohde, als Producerin war Viktoria Barkhausen von der UFA Fiction tätig. Das Drehbuch verfasste Rebecca Mahnkopf. Neben Wörner standen Alexander Beyer, Michael Ihnow, Beat Marti, Thomas Heinze, Anna von Haebler, Philippe Reinhardt und Rena Harder vor der Kamera.Und darum geht es inhaltlich: Kolja Petrow, Karla Lorenz bester Freund aus Jugendtagen, und seine sechsjährige Tochter Manja sind gerade aus Sankt Petersburg in Berlin gelandet, dort fühlt sich der deutsch-russische Journalist allerdings sofort beobachtet. Kurz bevor er verschwindet, schafft er es seine Tochter in der Tiefgarage in einem Mietfahrzeug zu verstecken. Zuvor schrieb er auf den Arm der Tochter noch Lorenz Telefonnummer, die die Tochter nun bei sich aufnimmt und mit dem Krisenstab des Auswärtigen Amtes versucht herauszufinden, was mit Kolja passiert ist.Ein Sendetermin für «Die Diplomatin – Mord in Sankt Petersburg» im Ersten steht bislang noch nicht fest.