AMC adaptiert Edward Gorey-Klassiker

US-Fernsehen

Die Geschichte der „Neglected Murderesses“ wurde erstmals im Jahr 1980 veröffentlicht.

Die Produktionsfirma von Norman Reedus bigbaldhead hat mit der Entwicklung der Seriebegonnen. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Edward Gorey, der erstmals im Jahr 1980 erschienen ist. Reedus wird die Serie zusammen mit JoAnne Colona und Amanda Verdon produzieren.Laut einer Person, die mit dem Projekt vertraut ist, hat das Team die Rechte an "Neglected Murderesses" seit mehreren Jahren verfolgt. Es ist das erste Mal, dass der Edward Gorey Estate eine Adaption des Werkes des verstorbenen Autors erlaubt. Außerdem hat der Edward Gorey Charitable Trust zugesagt, dass alle Gewinne aus der Serie an eine Reihe von Tierschutzorganisationen gespendet werden, da Gorey eine Vorliebe für Tiere hatte. Zu den Organisationen gehören The Elephant Sanctuary, The International Fund for Animal Welfare, The National Marine Life Center und viele mehr.«Neglected Murderesses» wird eine schwarze Komödie, die die Geschichte von zwölf fiktiven Mörderinnen erzählt, die besonders eigenwillige Methoden anwenden, um ihre Opfer auszuschalten. Reedus hat eine langjährige Beziehung zu AMC, dank seiner Tätigkeit in der Hit-Serie «The Walking Dead» des Senders.