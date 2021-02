Disneys Ming-Na Wen spielt bei «Gremlins» mit

US-Fernsehen

Die «Gremlins» kommen zurück. Nachdem die flauschigen und niedlichen Mogwai-Monster im Sommer 1984 in Debüt auf der Kinoleinwand feierten, werden sie bald ein Comeback erhalten, um Chaos zu stiften. Warner Bros. Animation und Amblin Televisionen stellen für HBO Max eine animierte Familienserie her, die auf dem Originalfilm basiert.Die Serie spielt im Shanghai der 1920er Jahre und ist mit Ming-Na Wen («Agents of S.H.I.E.L.D.», «The Mandalorian», «Mulan»), BD Wong («Mr. Robot», «Jurassic World») und James Hong («Big Trouble in Little China», «Blade Runner», «Mulan») besetzt. Außerdem wurde Matthew Rhys («The Americans», «Perry Mason») für die Stimme des Bösewichts der halbstündigen Serie verpflichtet.Die kommende, zehnteilige animierte Fernsehadaption zeigt die Geschichte, wie der naive 10-jährige Sam Wing (der zukünftige mysteriöse Chinatown-Ladenbesitzer Mr. Wing im Original-Film), den jungen Mogwai namens Gizmo kennenlernt.