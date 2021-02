Wintersport im Ersten weiterhin von Erfolg gekrönt

Quotennews

Wie sonst so oft stachen vor allem die Übertragungen der Biathleten und der Skispringer heraus.



Bereits ab 9.00 Uhr bot Das Erste am Sonntag ein breites Angebot an Wintersport-Übertragungen. Los ging es mit dem 3. Lauf bei der, für die bereits 0,99 Millionen Fernsehende einschalteten. Dies glich einem guten Marktanteil von 12,3 Prozent. Ähnlich sah es bei den 0,17 Millionen Jüngeren mit einer Quote von 7,8 Prozent aus. Dielag ab 11.00 Uhr bei einer Zuschauerzahl von 3,44 Millionen. Inzwischen war die Sehbeteiligung auf einen sehr starken Wert von 23,1 Prozent geklettert. Auch bei den 0,46 Millionen 14- bis 49-Jährigen erzielte der Sender nun starke 11,5 Prozent.Dieauf der slowenischen Pokljuka startete ab 13.15 Uhr mit der 12,5 km Verfolgung der Herren. 4,77 Millionen Fernsehende schalteten ein und sorgten somit für herausragende 28,5 Prozent Marktanteil. Auch mit den 16,6 Prozent Marktanteil bei den 0,75 Millionen jüngeren Sportfans durfte der Sender mehr als zufrieden sein. Dieverlor leicht, kam aber dennoch auf 3,38 Millionen Zuschauer und eine starke Sehbeteiligung von 21,2 Prozent. Bei den 0,48 Millionen Jüngeren wurden 11,8 Prozent Marktanteil gemessen.Zurück bei derverpassten die deutschen Athletinnen bei der 10km Verfolgung der Damen nur knapp einen Medaillenrang. Das Programm war mit 5,68 Millionen Fernsehenden das gefragteste des Wintersportangebots. Dies spiegelte sich auch im sensationellen Marktanteil von 30,7 Prozent wider. 0,99 Millionen 14- bis 49-Jährige fuhren ebenfalls eine ausgezeichnete Quote von 21,4 Prozent ein. Dasaus Zakopane hielt schließlich noch 4,17 Millionen Sportbegeisterte auf dem Sender. Die Sehbeteiligung von 21,6 Prozent stellte weiterhin ein starkes Ergebnis dar. Die 0,56 Millionen Jüngeren waren mit hohen 11,7 Prozent Marktanteil dabei.