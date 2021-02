Paramount+ verlängert «Tooning Out the News»

US-Fernsehen

Bislang firmiert der Streamingdienst noch unter CBS All Access.

Die Comedy-Showwird bei Paramount+ eine zweite Staffel gehen. Das Format bekommt mit der neuen Runde auch noch den Zusatz „Stephen Colberts Presents“, um weitere Zuschauer anzulocken. Die neue Staffel wird am 4. März auf Sendung gehen, an diesem Tag ist ein Special zur Einführung von Paramount+ geplant.Die reguläre Staffel ist dann ab dem 8. März zu sehen. "Wir freuen uns sehr auf die zweite Staffel von «Tooning Out the News», die noch mehr prägnante Fragen, unerbittliche Selbstüberschätzung, freudsche Projektionen, schamlose Markenintegration, geschmackvolle Nacktheit, unapologetische Verleumdungen und glatte Lügen beinhalten wird", so Colbert."Wir sind begeistert, wieder mit dem talentierten Kreativteam hinter «Stephen Colbert Presents Tooning Out the News» zusammenzuarbeiten", sagte Julie McNamara, Executive Vice President und Head of Programming bei Paramount Plus.