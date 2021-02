NBC beendet «Brooklyn Nine-Nine»

US-Fernsehen

Nach der achten Staffel ist Schluss mit der beliebten Comedy-Serie.

Der Fernsehsender NBC hat das Aus für die beliebte Seriebeschlossen. Bereits vor drei Jahren hat der Sender FOX das Format abgesetzt, allerdings reanimierte der Pfauensender das Format für eine sechste Staffel.In der Comedy, die in einem Brooklyner Polizeirevier spielt, sind Andy Samberg, Andre Braugher, Terry Crews, Melissa Fumero, Stephanie Beatriz, Joe Lo Truglio, Dirk Blocker und Joel McKinnon Miller zu sehen. Staffel acht wird lediglich aus 10 Episoden bestehen. Die Serie wurde ursprünglich für eine achte Staffel im Jahr 2019 verlängert, aber die Pandemie hat die Produktion ins Stocken gebracht, weshalb die Comedy erst im nächsten Programmjahr zurückkehrt."Ich erinnere mich immer noch an die spürbare Aufregung in jener Nacht im Jahr 2018, als wir ankündigten, dass «Brooklyn Nine-Nine» zu seinem rechtmäßigen Zuhause bei NBC zurückkehren würde", sagte Lisa Katz, President of Scripted Content bei NBCUniversal Television and Streaming.