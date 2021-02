Fünfte Staffel «Love Island» im Frühling

TV-News

Frühlingshafte Temperaturen, eine paradiesische Kulisse mit romantischem Blick aufs Meer und aufregende Islander auf der Suche nach der großen Liebe.

Durch die Dating-Show, die in diesem Jahr sowohl im Frühjahr als auch im Spätsommer stattfindet, führt Moderatorin Jana Ina Zarrella. Der Auftakt der Frühlingsstaffel «Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe» ist für Montag, den 8. März, um 20.15 Uhr bei RTLZWEI geplant. Damit bestätigt sich der Termin, der in der App vor wenigen Tagen durch ein Versehen enttarnt worden war. Romantische Dates und spannende Challenges sorgen dafür, dass sich die Singles näherkommen. Doch Vorsicht denn regelmäßig ziehen neue Schönheiten in die Villa und sorgen für ein Wechselbad der Gefühle.Doch die Inselbewohner und ihre Couples sollten sich auf dem Weg ins Finale nicht in Sicherheit wiegen. Auch in der fünften Staffel können die Zuschauer mit der interaktiven «Love Island»-App per Voting mitbestimmen. Denn das Paar, welches als letztes im Finale steht, ist Gewinner von «Love Island 2021» und nimmt 50.000 Euro mit nach Hause.Auf der Suche nach dem großen Glück begleitet Moderatorin Jana Ina Zarrella die abenteuerlustigen Singles, welche dazu sagt: „Ich freue mich sehr, dass es dieses Jahr die doppelte Dosis «Love Island» gibt und wir den Frühling mit tollen Flirts und ganz viel Liebe aufblühen lassen.“ Ob auch die Quoten im Frühjahr wieder aufblühen, bleibt abzuwarten. Die vergangene Staffel, die im Oktober zu Ende ging, holte durchschnittlich 0,66 Millionen Zuschauer und einen Zielgruppenanteil von 7,7 Prozent.