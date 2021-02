Angela Ulrich kehrt zum rbb zurück

Köpfe

Ab sofort moderiert Angela Ulrich die Morgensendung im Inforadio vom rbb.



Die erfolgreiche Morgensendung im Inforadio gewinnt mit Angela Ulrich eine Expertin ihres Gebiets zurück. Die 53-jährige Wahlberlinerin präsentiert die Morgensendung im Wechsel mit Sabine Dahl, Alexander Schmidt-Hirschfelder und Dörthe Nath. Damit ist sie eine prägende Stimme des Frühprogramms, der Primetime im Inforadio des rbb Ulrich selbst war vor ihrer Rückkehr sieben Jahre lang als politische Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio tätig. Wobei sie bundespolitische Entscheidungen der Bundesregierung begleitete und zahlreiche Diskussionsrunden mit Politikerinnen und Politikern von Regierung und Opposition moderierte."Wer politisch, gesellschaftlich und kulturell in der Hauptstadtregion auf dem Laufenden sein will, kommt am Inforadio vom rbb nicht vorbei, das ist öffentlich-rechtliches Radio in Bestform.“, meint rbb-Intendantin Patricia Schlesinger und sagt weiter: „Angela Ulrich bringt dort nun ihre Erfahrung aus der Herzkammer der bundespolitischen Berichterstattung ein und trägt dazu bei, dass jeden Tag ein facettenreiches Abbild unserer Wirklichkeit entstehen kann. Darüber freue ich mich.""Die Morgenstunden von 6 bis 9 Uhr sind im Radio die wichtigste Zeit.“, sagt rbb-Chefredakteur Christoph Singelnstein und fügt hinzu: „Hier geht es um das, was relevant wird am Tag. Ich freue mich außerordentlich, dass Angela Ulrich gemeinsam mit ihren drei KollegInnen durch dieses besondere Jahr, ein Superwahljahr, führen wird. Als engagierte und sachkundige Interviewerin geht die renommierte Journalistin konsequent den wichtigen Fragen des Tages nach."