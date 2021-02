ntv strahlt Doku über Elon Musk aus

TV-News

Mit einer Dokumentation will der Kölner Fernsehsender, über den meist gefeiertesten Visionär und sein Imperium porträtieren.

Was gibt es zu Elon Musk eigentlich noch zu erzählen? Schließlich ist der Milliardär in aller Munde und ist nicht nur Kopf hinter Paypal, dem Tesla, der größte Solarenergie-Anbieter der USA, sondern auch mit SpaceX Pionier der kommerziellen Raumfahrt. Musk wuchs in Südafrika auf und schon früh verfolgte er seine Ziele mit unvergleichlicher Hartnäckigkeit. Mit 17 Jahren ging er in die USA, wo er ein Energiephysik-Studium in Stanford abschloss.Die Doku begleitet ihn auf seinem Weg, lässt neben Musk selbst auch zahlreiche Gefährten zu Wort kommen. Sie zeigt, wo er herkommt, mit welchen Widrigkeiten und Rückschlägen er immer wieder klarkommen musste, welche großen Ideen er schon immer hatte und noch hat und warum er einerseits als genialer Visionär, andererseits als exzentrischer Phantast gilt.Elon Musk sagt in der Doku beispielsweise: „Eine Zukunft, in der wir das All besiedeln und zwischen den Sternen leben, ist viel aufregender als eine Zukunft, in der wir das nicht können. Ich denke, wer diese Zukunft nicht mag, der hasst die Menschheit.“Am Dienstag, den 16. März, um 20.15 Uhr, zeigt ntv die Doku, welche den Titel «Elon Musk – Milliardär, Visionär, Revolutionär» trägt, in deutscher Erstausstrahlung. Im Anschluss an die Übertragung ist sie auch auf TV Now abrufbar.