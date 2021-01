ProSieben feiert ABBA mit einer Deutschlandpremiere

TV-News

ProSieben würdigt die schwedischen Musiklegenden und ihre Musik mit der Dokumentation «ABBA - Songs für die Ewigkeit»

Fünf Jahrzehnte nach Gründung der Band ist der Mythos um die vier Schweden ungebrochen – und erlangt durch die angekündigte Reunion für 2021 einen neuen Hype. In der Dokumentationberichten Insider von ihrer gemeinsamen Zeit mit Agnetha, Björn, Benny und Anni-Frid. ProSieben gibt erstmals im deutschen TV Einblicke in die Kreativschmiede der Band und zeigt bislang unveröffentlichte Aufnahmen aus dem Tonstudio. Dabei werden drei Hits in den Fokus gestellt: Warum gilt "Mamma Mia" als perfekter Popsong? Welcher Geniestreich katapultierte "Dancing Queen" auf Platz 1 der US-Billboard-Charts? Wieso ist "The Winner Takes It All" der ultimative Trennungssong? Und schließlich: Was macht die Songs der vier Schweden zu Songs für die Ewigkeit?Den ABBA-Abend komplettiert ProSieben mit dem einzigen derzeit verfügbaren Live-Konzert der schwedischen Musiklegenden - erstmals im deutschen TV in HD-Qualität. Dasentstand 1979 im Rahmen der zweiten Welttournee der Band in der Londoner Wembley Arena.Am Dienstag, 9. Februar, feiert ProSieben die schwedischen Musiklegenden und ihre Gute-Laune-Musik mit der Deutschlandpremiere der Dokumentation «ABBA - Songs für die Ewigkeit» um 20.15 Uhr und der HD-Fassung des einzigen Konzertmitschnitts «ABBA in Concert» um 21.20 Uhr.