«Stargate: Origins» startet im März bei SyFy

TV-News

Die deutsche TV-Premiere des Prequels «Stargate: Origins» wird im März exklusiv auf SYFY gezeigt.

ergründet die Vorgeschichte des Sternentors und wie die Reisen in andere Galaxien ihren Anfang nahmen. SyFy zeigt die Serie ab 24. März ab 20:15 Uhr jeden Mittwoch in Doppelfolgen. Dazu zeigt der Sender ab dem 21. März einen Monat lang auf fast allen Sendeplätzen die komplette Saga bestehend aus «Stargate», «Stargate: Die Quelle der Wahrheit», «Stargate: Continuum», „Stargate: SG-1]], «Stargate: Atlantis», «Stargate: Universe» und «Stargate: Origins».Und darum geht es in der ersten Staffel des Prequels: Zehn Jahre nachdem der Archäologe Paul Langford 1928 das Stargate in Ägypten ausgegraben hat, muss er seine Forschungen einstellen, da ihm die Gelder auszugehen drohen. Plötzlich taucht eine Gruppe okkulter Nazis auf, die das Sternentor aktivieren und Langford zwingen mit ihnen hindurchzugehen. Seiner Tochter Catherine Langford, dem britischen Army Captain James Beal und dem Ägypter Wasif gelingt es, ihnen zu folgen. Die Reise durch das Stargate führt die drei Freunde auf einen außerirdischen Wüstenplaneten, auf dem mächtige Gegner an einem perfiden Plan arbeiten.ist erstmals im Programm von SyFy und wird ab dem 22. März ab 18:35 Uhr immer werktags zu sehen sein. Die beiden ersten Staffeln der Sendung werden in Doppelfolgen versendet. Ebenfalls im März nimmt der Sender die-Reihe in Programm und zeigt zwischen dem 8. Und 10. März immer zur Primetime die drei Filme mit Sylvester Stallone. AM 13. März feiert die Realverfilmungihre Channelpremiere. Gérard Deardieu und Christian Clavier verzücken das Publikum ab 20:15 Uhr.