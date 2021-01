RTLZWEI: Neue Folgen von «Hartes Deutschland» und «Krass Schule»

TV-News

Neue Folgen der Erich-Felbert-Gesamtschule sind wieder ab den 1. Februar zu erwarten und vier neue Folgen der Sozialreportage werden nur wenig später zu sehen sein.

Ab den 1. Februar geht es mit Liebesdrama, krimineller Energie und ganz viel Eifersucht um 17:05 Uhr bei RTLZWEI mit der Daily Soap weiter. Die Beziehung von Max und Anna ist in den letzten Wochen wegen Lilli oft zu kurz gekommen. Max freut sich darauf, endlich wieder mehr Zeit mit Anna zu verbringen, doch sie geht ihm konsequent aus dem Weg. Unterdessen ist Gabi völlig aufgelöst: Die komplette Kantine ist tapeziert mit Fotos aus der Massentierhaltung und Slogans gegen Fleischesser. Zu allem Überfluss wurden die Wurst- und Fleischvorräte gestohlen und auf dem Schulhof als Mahnmal drapiert. Dietrich will dem Täter schnellstmöglich das Handwerk legen. Shayenne verbringt derweil viel Zeit, um mit Moritz ein Referat zu erarbeiten. Das hat zur Folge, dass Tareks Eifersucht immer größer wird. Und Moritz tut tatsächlich alles dafür, Shayenne zurückzuerobern. Thea hat für den Schwimmunterricht Wassergymnastik geplant. Aber das kommt vor allem bei den Jungs gar nicht gut an und endet mit einem überraschendem Ergebnis…Drei Tage startet auch die Sozialreportage mit vier neuen Folgen um 20.15 Uhr bei RTLZWEI . In vier neuen Folgen zeigt die Sendung nun, wie sich der Alltag der Betroffenen im Laufe des Jahres seit dem ersten Lockdown 2020 verändert hat. So verschärfen die sinkenden Temperaturen und die kalte Jahreszeit das Leben in Leipzig, Hannover, Hamburg und Frankfurt zusehends: Die wenigen Fußgänger, die sich noch in den Innenstädten tummeln, werden immer weniger – Geld, um den eigenen Drogenkonsum zu finanzieren bleibt immer häufiger aus. In den Folgen leiden viele Suchtkranke unfreiwillig unter Entzugserscheinungen. Die klirrende Kälte erschwert es zudem, die Venen mit der Nadel zu treffen. Spritzen in die Hals- und Leistenregion werden für die Drogenkonsumenten trotz der erheblichen gesundheitlichen Gefahren immer häufiger zur Normalität. Eine Normalität, die auch Pille betrifft. Jetzt ist er auf Hilfe beim Konsum angewiesen…