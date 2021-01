Starttermin für «Ku'damm 63» bekannt

TV-News

Der erste Teil des ZDF-Dreiteilers wird Ende März ausgestrahlt. Früher als ursprünglich angedacht, die die Dreharbeiten aufgrund von Corona lange unterbrochen waren.

“«Ku'damm 56» und «Ku'damm 59» haben erzählt, was es hieß, vor nicht allzu langer Zeit in Deutschland als Frau zu leben. Annette Hess hat es mit dieser seriellen Erzählung geschafft, ganz auf Augenhöhe mit den weiblichen Hauptfiguren, spannend und unterhaltsam einen Kosmos zu kreieren, der alle Generationen und sowohl Männer als auch Frauen vor dem Bildschirm versammelt hat. Wir freuen uns, mit «Ku'damm 63» die Familiengeschichte um die Tanzschule Schöllack fortzusetzen und dabei zuzuschauen, wie Caterina Schöllack und ihre drei Töchter ihren Platz in der Berliner Gesellschaft der frühen 60er Jahre finden“, erzählt Heike Hempel, stellvertretende ZDF-Programmdirektorin und Hauptredaktionsleiterin Fernsehfilm/Serie II.Die drei Schwestern Monika (Sonja Gerhardt), Helga (Maria Ehrich) und Eva (Emilia Schüle) haben sich ein eigenständiges Leben aufgebaut, doch ihre Ehen sind schwierig - jede auf ihre Weise. Monika und Joachim (Sabin Tambrea) geraten nach einer Fehlgeburt in eine tiefe Krise. Gemeinsam mit Freddy (Trystan Pütter) stürzt sich Monika in die Arbeit, um für Sängerin Hannelore Lay (Helen Schneider) einen Song für den "Grand Prix Eurovision de la Chanson" zu komponieren.Helga hingegen übernimmt kurzfristig die Leitung der Tanzschule, da Caterina durch einen Autounfall außer Gefecht gesetzt wurde. Sie engagiert den argentinischen Tanzlehrer Armando (Giovanni Funiati) - zwischen beiden entbrennt eine glühende Liebe. Caterina selbst trifft durch einen Zufall Fritz Assmann (Uwe Ochsenknecht) wieder - und ringt mit der Frage, ob sie das Zepter an die nächste Generation weiterreichen kann.Der erste Teil des ZDF-Dreiteilers wird am Sonntag den 21. März um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Die beiden weiteren Teile folgen am 22. und 24. März ebenfalls zu Beginn der Primetime.