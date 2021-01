«Succession»: Drei neue Gesichter

US-Fernsehen

Für die dritte Staffel haben die Verantwortlichen erfolgreiche Schauspieler engagiert.

Die Verantwortlichen der Seriehaben drei neue Schauspieler für die dritte Staffel gecastet. Sanaa Lathan, Linda Emond und Jihae Kim werden in der kommenden Runde bei der mit einem Golden Globe und Emmy ausgezeichneten Serie an Bord sein. Sie gesellen sich zum Ensemble, das aus Brian Cox, Jeremy Strong, Kieran Culkin, Sarah Snook, Hiam Abbass, Nicholas Braun, Peter Friedman, Matthew Macfadyen, Alan Ruck und Rob Yang besteht.Lathan wird Lisa Arthur spielen, eine hochkarätige, gut vernetzte New Yorker Anwältin. Sie war zuvor in Serien wie «The Affair» und dem Reboot von «The Twillight Zone» zu sehen. Emond wird Michelle-Anne Vanderhoven verkörpern, eine hochrangige Beraterin im Weißen Haus. Emond wurde für ihre Theaterarbeit für drei Tony Awards nominiert, außerdem stand sie für «The Good Fight» vor der Kamera.Jihae Kim übernimmt die Rolle der Berry Schneider, eine führende Beraterin für Öffentlichkeitsarbeit. Jihae ist eine hochgeschätzte Musikerin, die bereits vier Alben veröffentlicht hat und bei Großveranstaltungen wie den Olympischen Spielen in London und den Filmfestspielen in Cannes aufgetreten ist.