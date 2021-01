«Der Bergdoktor» holt sich nur den zweiten Platz

Quotennews

Am späten Abend startete Maybrit Illner mit ihrer gleichnamigen Polittalkshow wieder durch. Die Sendung verzeichnete vier Millionen Zuschauer.

In der vergangenen Woche verfolgten fast sieben Millionen Menschen das Winter-Special der ZDF-Serie. Der Marktanteil lag bei 20,5 Prozent, bei den jungen Zuschauern fuhr der Mainzer Sender 10,6 Prozent Marktanteil ein. Nun folgte der reguläre Start der acht neuen Folgen, die donnerstags um 20.15 Uhr ausgestrahlt werden. Die Produktion mit Hans Sigl war wie immer ein Erfolg.Die Episode „Aus Mut gemacht“, in der der Fotograf Tim Hauser während eines Ausflugs mit seiner Begleiterin Katja Bannert in den Bergen zusammenbricht, bewegte 6,94 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Wie Dr. Martin Gruber ihn mit in seine Praxis nahm, verbuchte einen Marktanteil von 20,2 Prozent. Bei den jungen Menschen erreichte die Produktion mit den Gastdarstellern Annika Kuhl und Oliver Mommsen 0,98 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 10,6 Prozent.Um 22.15 Uhr kehrte Maybrit Illner aus ihrer kurzen Winterpause zurück. „Langsames Impfen, schnelles Virus – droht der lange Winter-Shutdown?“ setzte das Quotenhoch der Talkshow fort. 4,00 Millionen Menschen ab drei Jahren verfolgten die Sendung mit Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach (SPD), Allgemeinmedizinerin Eva Hummels, Welt-Politikleiterin Claudia Kade und Impfproband Eckart von Hirschhausen. Damit fuhr man die höchste Reichweite seit dem 16. April 2020 ein. Der Marktanteil der Sendung belief sich auf 18,3 Prozent. Bei den jungen Menschen verbuchte die Sendung 0,65 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei fabelhaften elf Prozent.