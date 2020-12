Quotencheck

Die bereits 16. Staffel strahlte RTL in den vergangenen Wochen aus.

Der Kölner Privatsender RTL sendete in diesem Jahr bereits die 16. Staffel seiner Bauern-Soap. Die Moderation des Formates übernahm einmal mehr Inka Bause, die schon vor fast zwei Jahrzehnten für das Format vor der Kamera stand. Aufgrund der Corona-Pandemie musste die Produktion in diesem Jahr ein paar Dinge ändern.So gab es zum Auftakt kein traditionelles Scheunenfest, aber die Kandidaten machten dennoch einen gemeinsamen Ausflug. In Zeiten von Corona war bereits die erste Folge, die am Montag, den 26. Oktober 2020 gesendet wurde, eine genutzte Zuflucht aus dem Alltag. 4,90 Millionen Menschen schalteten ein, mit 1,56 Millionen Zuschauern sicherte sich RTL einen fabelhaften Marktanteil von 18,1 Prozent.Bereits in der zweiten Folge stieg die Reichweite über die magische Fünf-Millionen-Grenze, die zweite Folge erzielte 5,09 Millionen Zuschauer. Allerdings sank der Gesamtmarktanteil von 16,0 auf 15,8 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern sahen 1,64 Millionen Menschen zu, der Marktanteil lag bei tollen 17,8 Prozent. Doch den Bauern ging noch lange nicht die Puste aus, in den kommenden Wochen wurden noch bessere Werte erzielt.Die dritte Folge unterhielt 5,25 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 16,3 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen sicherte sich der Kölner Sender 1,74 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei fantastischen 19,2 Prozent. Mit Ausgabe vier sank das Ergebnis auf 4,98 Millionen Zuschauer, denn im Gegenprogramm lief «The Masked Singer» bei ProSieben . Dennoch sorgten 1,62 Millionen jungen Zusehern für fabelhafte 16,4 Prozent.Die Delle wurde schnell wieder ausgeglichen, denn am 23. November erreichte man 5,31 Millionen Zuschauer. 1,86 Millionen junge Zuschauer wurden ermittelt, der Marktanteil wuchs auf 18,9 Prozent. Für die übrigen drei Folgen vor dem Finale sah es allerdings nicht mehr so toll aus. 5,12, 5,17 und 5,16 Millionen Zuschauer wurden ermittelt. Bei den jungen Menschen standen 1,53, 1,66 und 1,69 Millionen auf der Uhr, dennoch wurden 16,8, 19,0 und 18,8 Prozent in der Zielgruppe eingefahren.Das Finale, das am Montag, den 21. Dezember lief, erzielte 5,51 Millionen Zuschauer. Überraschend: Nur 1,65 Millionen Umworbene schalteten ein. Die 16. Staffel kam im Durchschnitt auf 5,17 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und 16,0 Prozent. Mit 1,66 Millionen jungen Zuschauern sicherte man sich 18,1 Prozent. Eine 17. Staffel ist bei RTL schon beschlossene Sache.