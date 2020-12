«Der kleine Lord» hat die Nase vorne

Quotennews

Seit Jahren wird der Film in der Weihnachtszeit übertragen, doch so viele Menschen hatten sich zuvor noch nie dafür begeistert.



Wie üblich zur Weihnachtszeit hatte Das Erste am gestrigen Abend den Klassikerim Programm. Der Film überholte mit 7,45 Millionen Zuschauern sogar das Fußballspiel im ZDF . Daraus resultierte eine herausragende Sehbeteiligung von 21,7 Prozent. So viele Menschen hatten bislang noch nie für eine Ausstrahlung des Films eingeschalten. Auch bei den 1,61 Millionen Jüngeren war mit einer ausgezeichneten Quote von 16,2 Prozent ein sehr starkes Ergebnis möglich.Der Film sicherte sich so mit Abstand die höchste Reichweite des Tages. Dahinter lag dieum 20.00 Uhr mit 5,95 Millionen Fernsehenden. Auch hier wurde ein sehr starker Marktanteil von 21,7 Prozent verbucht. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren die Nachrichten gefragter als «Der kleine Lord» und erreichten 1,90 Millionen Zuschauer. Das Resultat war eine überragende Quote von 20,5 Prozent.Ab 22.00 Uhr lagen dienoch bei 4,59 Millionen und 1,11 Millionen jüngeren Interessenten. Dies reichte für hohe Werte von 14,5 sowie 11,6 Prozent. Dersank mit 1,88 Millionen Zuschauern auf maue 8,3 Prozent Marktanteil. Bei den Jüngeren wurden nur schwache 4,0 Prozent ermittelt. Am späten Abend erreichte die Heimatkomödienoch 0,99 Filmfans. Somit kamen akzeptable 9,1 Prozent zustande, während die jüngeren Fernsehenden niedrige 4,4 Prozent erzielten.