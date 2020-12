Finale Staffel «Tin Star» ab Februar bei Sky

TV-News

Die dritte und finale Staffel der Neo-Westernserie mit Tim Roth läuft ab Februar bei Sky Atlantic.

Tim Roth alias Jack Worth kehrt in seine Heimat Liverpool zurück. Dort will er sich seinen alten Feinden stellen, um endlich mit der Vergangenheit abschließen zu können. Sky Atlantic zeigt die sechsteilige finale Staffel vonab 4. Februar immer donnerstags in Doppelfolge. Ab 20:15 Uhr laufen die jeweils 60-minütigen Episoden. Die komplette neue Staffel sowie die beiden vorherigen sind darüber hinaus auf Sky Ticket sowie über Sky Q auf Abruf verfügbar.Für die Regie zeichneten sich unter anderem Stewart Svaasand, Patrick Harkins und Paulette Randall verantwortlich. Neben Roth ist Genevieve O’Reilly, Abigail Lawrie, Tanya Moodie, Ian Hart, Joanne Whalley und Kerrie Hayes vor der Kamera zu sehen. Alison Jackson und Diederick Santer waren als ausführende Produzenten tätig.Worum geht es in der dritten Staffel? Jack, seine Frau Angela und deren Tochter Anna verfolgt bis heute ein zwanzig Jahre zurückliegendes Verbrechen. Der Gangster-Boss Michael Ryan und dessen Bruder Danny wollten damals Annas leiblichen Vater töten, doch Jack schritt in letzte Sekunde ein und stieß den Verbrecher-Bruder von einem Hausdach in den Tod. Seither ist Michael auf Rache aus. Mittlerweile ist er aber kein Drogendealer mehr, sondern vielmehr ein erfolgreicher und millionenschwerer Immobilien-Unternehmer, der zudem noch gute Beziehungen zur Polizeichefin von Merseyside, Catherine McKenzie pflegt. Gemeinsam haben die beiden zwanzig Jahre damit verbracht, ein zutiefst beunruhigendes Verbrechen zu vertuschen. Jack und Angela lassen nichts unversucht, dieses dunkle Kapitel abzuschließen, egal was der Preis dafür sein mag.