ABC versucht sich an «All My Children» in der Primetime

US-Fernsehen

Die erfolgreiche Daily-Soap im amerikanischen Fernsehen soll einen Ableger erhalten.

Das US-Network ABC arbeitet an einer Primetime-Version der Daily-Soap «All My Children». Das Projekt trägt derzeit den Namenund ist nach dem fiktiven Vorort von Philadelphia benannt, der als Kulisse dient. In der neuen Serie kommt eine junge Journalistin mit einem geheimen Auftrag in die Stadt, um eine dunkle und mörderische Geschichte aufzudecken.Leo Richardson wird die Geschichte schreiben und produzieren. Kelly Ripa und Mark Consuelos produzieren mit ihrem Unternehmen Milojo Productions. Andrew Stearn wird mit seiner gleichnamigen Firma ebenfalls als Produzent tätig sein. Ebenfalls unter die Produzenten geht Robert Nixon, der Sohn des «All My Children»-Schöpfers Agnes Nixon.ABC Signature wird die Produktion abwickeln. Die Serie würde eine Art Heimkehr für Kelly Ripa und Mark Consuelos bedeuten. Beide waren lange Zeit Mitglieder der Serie «All My Children» und spielten dort ein Ehepaar. Dies führte dazu, dass sie sich trafen und schließlich im echten Leben heirateten.