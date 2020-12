«NBA Overtime»: Neuer Instagram-Kanal von Sportschau und funk

Vermischtes

Bereits heute, am 14. Dezember, geht der neue Instagram-Kanal «NBA Overtime» von funk und Sportschau online. Die Community um Basketballfans soll mit Infos, Hintergründen und Memes gefüttert werden.

Die NBA fasziniert, polarisiert und begeistert. Seit Dirk Nowitzki mischen im amerikanischen Geschäft auch deutsche Protagonisten mit und hierzulande steigt die Begeisterung. Um Fans mit neuen Einblicken zu versorgen starten dieundmit dem Host-Teamundnun den neuen Instagram-Kanalentsprechend für diese Zielgruppe. Beckmann stellt die NBA und seine Begeisterung für die amerikanische Liga heraus.Im Schnitt würden über 200 Punkte pro Spiel fallen, rechnet man mit ein, dass die 30 Teams der Liga pro Saison 72 Spiele abliefern müssen kommen also eine Unmenge an Punkten und damit auch an besonderen Momenten zusammen. Das Team von weiteren Autoren rund um die beiden Hosts möchte sich aber nicht nur mit dem aktuellen Punktestand und fulminanten Dunks beschäftigen. Es soll in die Tiefe recherchiert werden, ins Detail gegangen, analysiert werden. Eben nicht nur dass die Lakers den Titel holen soll zelebriert werden, sondern gerade auch warum.Das Format ist an sich kein neues. Bereits vor drei Jahren starteteals YouTube-Kanal der Sportschau mit stetigem Wachstum. Der neue Ausspielweg via Instagram wurde wohl aufgrund der schnelleren Möglichkeiten gewählt. Muss ein „gutes“ YouTube-Video doch hochwertig produziert, geschnitten und hochgeladen werden passiert das im Instagram-Format deutlich schneller. Die Macher wollen damit täglich Content produzieren, den bestehenden ergänzen und zusätzliche Inhalte bieten.