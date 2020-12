Drew Barrymore schnappt sich einen TikTok-Star

US-Fernsehen

Für ihre Fernsehshow wird TikTok-Star Eitan Bernath verpflichtet.

Eitan Bernath wurde als kulinarischer Beitrag fürgebucht, wie unter anderem ‚Variety‘ vermeldet. In dieser Rolle wird Bernath immer wieder in der Daytime-Show auftreten und Originalrezepte sowie sein Fachwissen und seine Sichtweise zu lebensmittelbezogenen Themen vorstellen. Damit ist er der erste TikTok-Star, der im Daytime-Fernsehen zu sehen ist.Bernath ist vor allem für seine Kochvideos bei der umstrittenen Plattform TikTok bekannt. Der junge Entertainer war schon öfters im Fernsehen. Vor drei Jahren, mit 17 Jahren, machte er bei der The Food Network-Sendung «Guy’s Grocery Games» mit. Mit elf Jahren trat er bei «Choped» auf. Bei der Social-Media-Plattform hat er aktuell 3,2 Millionen Fans.Die Sendung «The Drew Barrymore Show» wird für CBS TV Distribution für die Lokalsender produziert. Seit September ist die Show im Daytime-Fernsehen zu sehen. Die Sendung war jahrelang in Entwicklung, zunächst wollte Barrymore die Show mit Warner Bros. umsetzen.