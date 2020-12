«Affäre Deutschland»: Deutscher Reporterpreis erstmal für einen Podcast

Vermischtes

Das FYEO Original! «Affäre Deutschland – Die schwarzen Konten der CDU» erhält 2020 den Deutschen Reporterpreis. Erstmals geht diese Ehrung damit an einen Podcast.

In dem Audio-Angebot geht es um die CDU-Parteispenden-Affäre, es wird nachgefragt, und zwar schonungslos. Genau so, wie kritischer Journalismus eben funktionieren sollte. Aus Sicht der Jury des Deutschen Reporterpreises hat sich dieser Anspruch bei Affäre Deutschland ideal als erfüllt erwiesen. Die Rede ist wörtlich von einer journalistischen Glanzleistung. Grund genug also, den Preis zum ersten Mal an einen Podcast zu vergeben.Produziert wird der Podcast von ikone Media aus München und Tristan Lehmann, Director Content FYEO, zeigt sich ausgesprochen stolz über die Anerkennung der Jury. Es zeige, dass Podcasts ihren Platz als ernstzunehmendes Medium gefunden haben. Journalistische Arbeit und Unterhaltung könne hier ideal verbunden werden. Er bedankt sich bei den hervorragenden Journalistinnen und Journalisten bei ikone Media und beim FYEO-Team.Für Hörer, welche das Audio-Spiel noch nicht kennen aber auch kein Abo von FYEO abschließen wollen wird nun Abhilfe bereitgestellt. Ohne Anmeldung ist die erste Staffel von Affäre Deutschland im Free-Bereich von FYEO verfügbar. „Erste Staffel“ deswegen, da die Arbeit an einer zweiten Staffel bereits begonnen hat.