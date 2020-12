«Rick and Morty»-Produzent Mike McMahan unterschreibt Vertrag bei CBS Studios

Köpfe

Der Schöpfer von «Star Trek: Lower Decks» unterzeichnete einen neuen Zweijahresvertrag.

Der Schöpfer vonMike McMahan unterschrieb einen Vertrag bei den CBS Studios. Der Autor und Produzent bleibt damit zwei Jahre beim Studio, welches nun Exklusiv-Rechte an den Produktionen aus der Feder von McMahan. ‚Variety‘ berichtete von dem Deal, der nun zwei Monate nach dem Staffelfinale der Serie bei CBS All Access bekannt wurde. Die Animationsserie spielt auf der U.S.S. Cerritos, einem weniger wichtigen Schiff der Starfleet, und in derselben Zeit wie «Next Generation», «Deep Space Nine» und «Voyager».„Wir fühlen uns glücklich, dass Mike uns als Partner für seinen nächsten Karriereschritt gewählt hat. Er ist ein ist ein wahrer Gelehrter, dessen Leidenschaft für und Wissen über Animation inspirierend ist. Teil seiner Reise zu und ihm dabei zu helfen seine Geschichten zu realisieren, ist der Grund, warum viele von uns in diesem Geschäft angefangen haben“, sagte Alec Botnick, Senior Vizepräsident of Comedy Development und Head of Animation bei den CBS Studios.„Ich bin begeistert, meinen Weg im Fernsehen mit meinen Freunden bei CBS weiterzugehen. Ich wollte immer in einer Allianz mit einer Firma sein, dessen Logo ein riesiges, nicht-blinzelndes Auge ist. Ich glaube, wir werden ziemlich komische Sachen zusammen entwickeln“, freute sich McMahan über den Vertrag. Zuvor war er Chefautor und ausführender Produzent der beliebten Serie