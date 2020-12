3 Quotengeheimnisse

VOX punktet mit zahlreichen Tierformaten, das Erste unterhält Millionen mit Wintersport und der Montagabend von Sat.1 ist von Erfolg gekrönt.

Mit der Wiederholung des Filmes «Charlie und die Schokoladenfabrik» verzeichnete der Unterföhringer Sender Sat.1 einen kleinen Erfolg. Am Montagabend schalteten 0,81 Millionen Umworbene den Steifen mit Johnny Depp ein. Schon in den Vorwochen lief es mit «Sister Act» und «Sister Act 2» sehr gut, die Programme erzielten 0,88 sowie 0,78 Millionen junge Zuschauer. Im Schnitt waren die drei Filme sogar erfolgreicher als Montags-Folgen «Promi Big Brother».Der Sonntag war für Das Erste ein toller Tag. Bereits ab 09.35 Uhr holte man mit verschiedenen Wintersport-Events tolle Quoten. Biathlon fuhr um 12.45 Uhr rund 4,53 Millionen Zuschauer ein, die 10km-Damen-Verfolgung sorgte für 4,57 Millionen Zuschauer. Mit dem Skispringen der Herren verbuchte die blaue Eins 3,51 und 3,57 Millionen Zuschauer. Der Rodel-Weltcup um 14.15 Uhr lockte 3,38 Millionen Zuschauer an. Bis zu 0,79 Millionen junge Menschen waren am Sonntag dabei.Auch nach vielen Jahren ist der tierische Samstag bei VOX beliebt. Um 16.50 Uhr wiederholte VOX «Die Pferdeprofis», die Sendung erreichte 0,76 Millionen Zuschauer und kam mit der alten Konserve auf 6,9 Prozent Marktanteil. Im Anschluss gab es «Hundkatzemaus» zu sehen, das um 18.00 Uhr 1,28 Millionen Zuschauer unterhielt. In der Zielgruppe sorgten die Vierbeiner für starke 9,1 Prozent. Schließlich entschieden sich noch 1,53 Millionen Zuschauer für «Der Hundeprofi – Rütters Team».