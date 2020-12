Margot Robbie unterschreibt Amazon-Deal

US-Fernsehen

Die Schauspielerin wird in den nächsten Jahren mit Amazon zusammenarbeiten.

LuckyChap Entertainment hat einen Fernsehvertrag mit Amazon unterzeichnet. Im Rahmen des Vertrages werden Margot Robbie, Tom Ackerley und Josey McNamara von LuckChap mit dem Streamingdienst zusammenarbeiten, um neue Projekte zu entwickeln, die exklusiv bei Amazon Prime Video laufen sollen. Brett Hedblom, Vizepräsident des Unternehmens, wird ebenfalls die Projekte mitentwickeln."Wir freuen uns so sehr über die Partnerschaft mit den Amazonas-Studios, um originelle Inhalte in die immer größer werdende Fernsehlandschaft zu bringen", sagten Robbie, Ackerley und McNamara in einer Erklärung. Das Unternehmen produzierte zuvor den preisgekrönten Spielfilm «I, Tonya», in dem Robbie als Eiskunstläuferin Tonya Harding auftrat. Sie produzieren auch kommenden Filme wie «Promisins Young Woman» und «Barbie»."LuckyChap hat in den letzten Jahren äußerst originelle, intelligente und völlig einnehmende Inhalte produziert, die sich über eine unglaubliche Bandbreite von Genres erstrecken und in deren Mittelpunkt facettenreiche, einzigartige weibliche Charaktere stehen", sagte Albert Cheng, COO und Co-Leiter der Fernsehabteilung der Amazonas-Studios.