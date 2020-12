Hillary Clinton moderiert bei Apple

US-Fernsehen

Die frühere Präsidentschaftsanwärterin wird beim Streamingdienst arbeiten.

Die ehemalige US-Senatorin Hillary Clinton und ihre Tochter Chelsea kommen mit Apple ins Geschäft. Das Duo übernimmt die Moderation der Doku-Serie, das die beiden auch produzieren sollen. AppleTV+ hat die Serie direkt bestellt. Das Format basiert auf ihrem Buch „The Book of Gutsy Women“.Die Serie wird eine vielfältige Besetzung wegweisender Frauen in den Mittelpunkt stellen. Dabei begeben sich die Clintons auf die Suche nach einer Antwort auf die Frage: Was genau braucht man, um eine mutige Frau zu sein? Das ist das jüngste Projekt, der ehemaligen Außenministerin. Clinton arbeitet auch mit Steven Spielbergs Amblin Television und Warner Bros. Televisionen, um das Anthologie-Drama «The Woman’s Hour» bei The CW zu platzieren.«Gutsy Women» wird bei Apple von HiddenLight Productions umgesetzt. Die Firma wurde von den Clintons und Sam Branson gegründet. Johnny Webb und Roma Khanna sind als ausführende Produzenten ebenfalls mit an Bord.