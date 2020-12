Rachel Kaplan geht zu Warner Bros.

US-Fernsehen

Die ehemalige Geschäftsführerin von Keshet Studios unterzeichnet einen lukrativen Vertrag.

Rachel Kaplan hat einen mehrjährigen Gesamtvertrag mit der Warner Bros. Television Group unterzeichnet. Die ehemalige Leiterin der Keshet Studios gründet außerdem ihre eigene Produktionsfirma, die den Namen Absecon Entertainment trägt. Im Rahmen des Vertrages wird sie ein Originalprogramm mit Drehbuch entwickeln und produzieren.Dieses soll von Warner Bros. und Absecon für Streaming-Dienste, Kabelsender und Networks angefertigt werden. Mit diesem Schritt kehrt Kaplan wieder zurück zu Warner Bros., denn sie war früher Vizepräsidentin für die Dramen-Entwicklung."Es ist sehr passend, dass mein erster Solo-Deal in dem Studio gelandet ist, in dem für mich alles begann", sagte Kaplan. "Peter Roth, Susan Rovner und Brett Paul haben mich nicht nur alles, was ich über das Fernsehen weiß, gelehrt, sondern mich auch zurück zu Warner Bros. gebracht.“