AMC glaubt weiter an «Fear the Walking Dead»

US-Fernsehen

Die Serie um die Zombie-Vergangenheit bekommt eine siebte Staffel.

Für diese erfreuliche Mitteilung wählte der Fernsehsender AMC den Kurznachrichtendienst Twitter: Die Seriebekommt eine siebte Staffel. Aktuell strahlt AMC die sechste Runde aus, die bereits im Oktober debütierte und sich ihrem Halbzeitfinale nähert. Zu den Hauptdarstellern der Serie gehören Lennie James, Alycia Debnam-Carey, Colman Domingo, Danay Garcia, Garret Dillahunt, Maggie Grace, Jenna Elfman, Alexa Nisenson, Austin Amelio, Ruben Blades und Karen David.«Fear the Walking Dead» wird von Scott M. Gimple, den Showrunnern Andrew Chambliss und Ian Goldberg sowie Robert Kirkman, David Alpert, Gale Anne Hurd und Greg Nicotero produziert. Im «The Walking Dead»-Universum wird es nicht langweilig, denn ein unbenanntes Daryl-Carol-Spinoff wurde bereits bestellt, auch eine Anthologie namens «Tales of the Walking Dead» wird erarbeitet.Im nächsten Jahr wird AMC drei Serien auf Sendung bringen. Allerdings wird «World Beyond» nach zwei Staffeln geplant enden. Weitere Filme um die Zombies sind im Übrigen auch in Planung.