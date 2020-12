Globaler Start von DAZN

Vermischtes

DAZN startete am 1. Dezember seine Plattform in über 200 Ländern und Regionen. Vor allem Box-Fans kommen in den kommenden vier Wochen auf ihre Kosten.

Seit Dienstag bietet die Streaming-Plattform DAZN sein Angebot auf der ganzen Welt an. In über 200 Ländern und Regionen sind die Inhalte der Seite nun verfügbar. So können sich Boxfans weltweit auf die bevorstehenden Boxhighlights im Dezember sowie Anfang Januar freuen. Los geht es bereits am 4. Dezember mit Billy Joe Saunders gegen Martin Murray. Saunders verteidigt dabei seinen WBO-Titel im Supermittelgewicht.Am 12. Dezember steht mit dem Schwergewichtskampf-Kampf zwischen Weltmeister Anthony Joshua und Herausforderer Kubrat Pulev das absolute Highlight im Dezember auf dem Plan. Der Fight findet in London statt, sodass Joshua erstmals seit mehr als zwei Jahren wieder auf britischem Boden kämpfen wird. Es geht dabei um nicht weniger als vier Gürtel: IBF-, WBA-, WBO- und IBO-Titel muss der Brite verteidigen.Eine Woche später kämpfen in der Nacht von Freitag, den 18., auf Samstag, 19. Dezember Gennadiy „GGG“ Golovkin und Kamil Szeremeta gegeneinander. Der kasachische Mittelgewichtler versucht im Ring des Seminole Hard Rock Hotel und Casino in Hollywood, Florida seine 21. Erfolgreiche Titelverteidigung zu feiern. Der Pole Szeremeta ist jedoch in 21 Kämpfen noch ungeschlagen.In der Nacht des 19. auf den 20. Dezember treffen Canelo Alvarez und Callum Smith aufeinander. Für den mexikanischen Superstar Alvarez geht dabei um den WBA-Titel sowie den Ring Magazine World Titel im Supermittelgewicht. Und auch im neuen Jahr gibt es direkt zu Beginn einen ersten mit Spannung erwarteten Showdown. Am 3. Januar finden sich Ryan Garcia und Luke Campbell im Ring ein. Dabei steht der Interimstitel im WBC Leichtgewicht auf dem Spiel. Rund um diese Boxhighlights dürfen sich Fans über Hintergrundmaterial, Dokumentationen und Interviews mit den Athleten, Trainern und Experten freuen.