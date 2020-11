«Zwei Familien  Zwei Welten» prallen aufeinander im Dezember

TV-News

RTLZWEI zeigt die neue Sozial-Doku, in dem Wohlstand Sozialhilfe begegnet.

Die neue Sozial-Dokuhandelt vom Auftreffen einer armen und einer reichen Familie voller gegenseitiger Vorurteile. Sie wird ab Mittwoch, den 16. Dezember um 20.15 Uhr auf RTLZWEI ausgestrahlt. Die beiden Familien besuchen sich zwei Monate lang und lernen sowie erleben, wie es ist, reich oder arm zu sein.Dabei treffen die Starfriseure Sebastian und Andreas Hintz aus Hamburg auf die alleinerziehenden Mütter Lucy und Tabea, die zusammen neun Kinder von sechs Vätern haben. Sebastian ist dagegen ein Kinderhasser. Zusammen gehen sie der Frage des jeweiligen Lebensgefühls nach, ob die Klischees stimmen und welche Werte beide Familienverbände wirklich vertreten.Entscheidet Geld und Wohlstand über das Familienglück? Die Eltern sehen in der Sozial-Doku ihre Situation aus einer anderen Perspektive und die Kinder bekommen einen Einblick in eine vollkommen unbekannte Alltagswelt für sie. Am Ende steht fest, dass alle um einige Erfahrungen reicher sein werden. «Zwei Familien – Zwei Welten» wird dabei von 99pro media GmbH produziert.