«Die letzte Ausgabe»: ZDF dreht mit Lisa Marie Potthof

Aktuell dreht das ZDF unter dem Arbeitstitel «Die letzte Ausgabe» einen Thriller zum ZDF-Fernsehfilm der Woche.

soll indie Journalistin Maren Gehrke spielen. Sie möchte nach einem Brand in einer Sozialbausiedlung die Hintergründe recherchieren und kommt dabei an die Grenzen ihres Berufs. Neben Potthoff gehören Uwe Preuss, Ulrike Kriener, Almila Bargriacik und Hannes Zischler zum Cast des Formats. Das Drehbuch statt aus der Feder von Frauke Hunfeld und Silke Zertz. Regie führt Jens Wischnewski.Inhaltlich geht es um ein Drama in einer Sozialbausiedlung. Ein Brand forderte mehrere Menschenleben und die Hintergründe erscheinen unklar. Ob es sich einen Unfall, Fahrlässigkeit beim Brandschutz oder Brandstiftung handelt möchte Journalistin Maren Gehrke herausfinden. Sie ist beschäftigt bei einer finanziell angeschlagenen Tageszeitung, welche versucht seinen Platz in der sich rasant veränderten Medienwelt zu finden. Die richtige Balance zwischen Emotionalität und gründlicher Recherche müssen noch ausgelotet werden. Derweilen möchten Politiker der Stadt den Brand für ihren Wahlkampf nutzen.Maren recherchiert durchschlagende Beweise, bevor sie diese jedoch veröffentlichen kann stirbt einer ihrer Informanten unter mysteriösen Umständen. Ohne diesen Informanten erscheint ihre Suche nach der Wahrheit aussichtslos. Aus dem Nichts erreicht sie überraschend eine Nachricht – von dem toten Informanten.Die Dreharbeiten werden bis zum 7. Dezember laufen, als Produzentin steht Katja Herzog der Odeon Fiction GmbH bereit. Die Redaktion im ZDF haben Caroline von Senden und Laura Mae Cuntze, ein Sendetermin des ZDF-Fernsehfilms der Woche ist noch nicht bekannt.