Fox Nation mischt beim Weihnachtsprogramm mit

US-Fernsehen

Die Streamingplattform von Fox News bietet auch eigenproduzierte Spielfilme an.

Ein weiteres Medienunternehmen bereitet sich darauf vor, in den massiven Ferienprogrammkriegen der Branche um Fans von sentimentalen Geschichten hohe Reichweiten einzufahren. Fox Nation, der Streaming-Video-Hub, der zu Fox News Media gehört, wird Ende dieser Woche seinen ersten Urlaubsfilmstarten, der zur neuen Senderstrategie gehört.Zwei weitere Streifen wurden abgedreht, dieundheißen. Die Filme werden bis insgesamt November 2021 bei Fox Nation zu sehen sein. Auch die «Fox & Friends»-Moderatoren Steve Doocy und Ainsley Earhardt sind darin zu sehen. "Ursprünglich sollten Ainsley und ich nach Kanada fliegen, um unsere Szenen zu filmen, aber dann kam die Pandemie, niemand flog irgendwo hin und die Produzenten waren in der Klemme, sie wollten uns im Film haben, aber wir konnten nicht hinkommen", sagt Doocy."Als klar wurde, dass eine Reise zum Drehort nicht in Frage kam, schrieben sie den Film um, damit wir unsere Rollen in unserem eigenen Studio filmen konnten. Es war wie ein Skyping in einen Film.“, teilte er mit. In Amerika spricht man davon, dass Fox Nation eine Art „Netflix für Konservative“ werden soll.