FOX reanimiert US-«Hast du Töne?»

US-Fernsehen

Das amerikanische Format stammt aus dem Jahr 1953.

Wie FOX am Mittwoch mitteilte, werde man die musikalische Spielshow, die in Deutschland bei VOX unter dem Titel «Hast du Töne?» lief, neu aufgelegt. Jane Krakowski wird als Moderatorin der Neuauflage fungieren, während Randy Jackson als Bandleader zur Seite steht. Die einstündige Show wird bereits am 6. Januar um 21.00 Uhr Premiere feiern.„Wir freuen uns, mit dieser aktualisierten Wiederbelebung die kultige Musikspielshow «Name That Tune» zurück ins Fernsehen zu bringen“, sagte Rob Wade, Präsident von Fox Entertainment für alternative Unterhaltung und Specials. „Sie wird seit Jahrzehnten auf der ganzen Welt geliebt, und wir können es kaum erwarten, dass eine neue Generation von Familien zu Hause mit der klassischen Version mitspielen kann. Mit der fesselnden Jane Krakowski als Gastgeberin an der Seite von Bandleader Randy Jackson selbst wird dies sicherlich eine harmonische Paarung sein.“Zuletzt planten neben FOX auch andere Sender wie CBS und ABC im neuen Jahr – durch Corona – Spiel- und Realityshows in die Primetime zu bringen.