Action-Hit «Der Clown» kehrt zurück auf RTLplus

TV-News

Max Zander als der Clown-maskierte Held bekämpft wieder Verbrecher ab Anfang Dezember.

Der Serienklassikerkehrt ab dem 6. Dezember sonntags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf RTLplus zurück. Zuletzt durfte man die Serie 2015 auf RTL Nitro sehen. In den 90iger Jahren erreichte RTL mit der Actionserie einen enormen Erfolg, wobei bei der TV-Premiere am 3. November 1996 rund zehn Millionen Fernsehzuschauer einschalteten.Die Serie erzählt dabei die Fälle von Top-Agent Max Zander (Sven Martinek), der undercover als „Der Clown“ gegen internationales Verbrechen kämpft. Nach einem Einsatz für das LKA Düsseldorf gegen den Drogenboss Görtz, wird sein bester Freund ermordet. Daraufhin schwört Zander Rache und kämpft als Clown-maskierter Held gegen Verbrecher und hilft immer wieder Menschen in Not. Unterstützung erhält er von der Journalistin Claudia Diehl (Diana Frank) und dem Hubschrauberpiloten Tobias „Dobbs“ Steiger (Thomas Anzenhofer), während sie selbst von der Polzei gesucht werden.Der Erfolg der TV-Premiere ermöglichte Fortsetzungen im Form von einem weiteren Spielfilm sowie einer mehrteiligen Serie, die zwischen 1996 und 2000 mit insgesamt 44 Folgen in sechs Staffeln produziert wurde. Serienfinale fand im Kinofilm «Der Clown- Tag der Vergeltung» mit Götz Otto und Eva Habermann statt, der im März 2005 Premiere feierte. Hinter der Produktion von «Der Clown» steckte action concept Film- und Stuntproduktion, die bis heute für die erfolgreiche Actionserie «Alarm für Cobra 11» verantwortlich ist.