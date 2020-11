Wechselt RTL-Kommentator Christian Danner zu Sat.1?

Köpfe

Trotz der Zurückhaltung beider Parteien wäre dies die perfekte Ergänzung für das Formel-E-Team.

Nach drei Jahrzenten endet die Formel 1-Ära auf RTL hauptsächlich aus wirtschaftlichen Gründen. Da stellt sich die Frage, wohin es das Personal verschlägt. Dabei berichtet „Express“, dass der 62-Jährige RTL-Kommentator Christian Danner zu Sat.1 wechseln soll, um dort künftig die Formel-E-Rennen zu kommentieren, nachdem der Sender die Rechte der Elektro-Rennserie erhalten hat.Sat.1 und Danner selbst halten sich bedeckt. Auf einen möglichen Wechsel sagte der Kommentator gegenüber dem „Express“: „Das ist die beste Möglichkeit, aber das muss ProSiebenSat.1 verkünden.“ Dabei hat er gute Voraussetzungen: „Ich kann nur sagen: Ich bin in der Formel 1 und E gut aufgestellt. Ich war damals in Peking sogar beim ersten Formel-E-Rennen dabei, habe die Formel E von Anfang an unterstützt. Ich habe mich nie lustig darüber gemacht, es ist auch ein Rennauto, mit was das angetrieben wird, ist mir Wurst. Hauptsache du hast Rauch an der Kette und kannst Gas geben.“Der Sendesprecher von Sat.1 sagte auf die DWDL.de Nachfrage am Donnerstag: „Unser Motorsport Team für 2021 verkünden wir erst zu einem späteren Zeitpunkt.“ Man kann gespannt bleiben, ob der Wechsel demnächst offiziell angekündigt wird, da die neue Formel-E-Saison im Januar beginnen soll.