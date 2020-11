Dreharbeiten für ARD-Degeto-Komödie «Freundschaft mit Hindernissen»

TV-News

Aktuell finden in Leipzig und Berlin die Dreharbeiten für Komödie statt, welche voraussichtlich noch bis zum 24. November 2020 dauern.

Die Regie von «Freundschaft mit Hindernissen», mit mit Jürgen Heinrich, David Rott und Hund Yoda, führt Holger Haase basierent auf dem Buch von Michel Birbæk. Die Ausstrahlung erfolgt auf dem Sendeplatz "Endlich Freitag im Ersten".Dem 69-jährigen Elmar Kern (Jürgen Heinrich) fällt es schwer, sich sein künftiges Leben ohne seine verstorbene Frau Marlene vorzustellen. Für den Neuanfang ihres geliebten Elmars hat sie, wie immer in ihrer Ehe, alles bis ins Detail arrangiert: einen Hund als neuen Begleiter im Lebensalltag und einen Tanzkurs damit Elmar wieder unter Menschen kommt. Was sich Marlene und er ursprünglich dabei gedacht haben, das gemeinsame Optikergeschäft in eine Kette einzugliedern, ist Elmar inzwischen schleierhaft und so hat er die damit einhergehenden Veränderungen komplett verdrängt. Nicht nur, dass der gestandene Geschäftsmann nun ein Filialleiterseminar mitsamt Abschlussprüfung besuchen muss, auch der Projektmanager Frank (David Rott) geht ihm auf den Keks. Der ist nicht nur unhöflich, sondern auch reichlich angeknackst. Nach anfänglichen Reibereien beginnen Elmar und Frank das Gute im anderen zu entdecken.«Freundschaft mit Hindernissen» ist eine Produktion der Dreamtool Entertainment GmbH für die ARD. Stefan Raiser und Sibylle Illner fungieren als Produzent und Produzentin.