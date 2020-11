«McDonald & Dodds» geht in die zweite Runde

England

Die britische Krimiserie erhält durch ITV eine zweite Staffel, während die erste Staffel bereits als Deutschlandpremiere im ZDF läuft.

Die neue britische Krimiserie «McDonald & Dodds» des britischen Senders ITV wird nun um eine zweite Staffel erweitert. Während der ZDF die erste Staffel als Deutschlandpremiere ausstrahlt, finden bereits in Bath und Umgebung die Dreharbeiten der drei neuen Folgen statt. Die Ausstrahlung auf ITV ist für nächstes Jahr hierbei angedacht.Die Serie erzählt die Geschichte der eifrigen Großstadt-Ermittlern DCI Lauren McDonald (Tala Gouveia), die von der Londoner Metropolitan Police in das kleine Bath versetzt wird. Dort trifft sie ihren zuerst merkwürdigen, zurückgezogenen, etwas schrulligen, aber genialen Kollegen DS Dodds (Jason Watkins), der nach elf Jahren Schreibtischarbeit wieder in den aktiven Dienst zurückkehren darf. Während die Art von Dodds zuerst bei McDonald auf Abstoßung trifft bei ihr, lernt sie die Arbeitsweise des älteren Kollegen bald sehr zu schätzen.Die Besetzung ist neben den beiden Hauptrollen belegt durch Rupert Graves («Sherlock»), Shelley Conn («Liar»), Natalie Gumede («Strike»), Sharon Rooney («My Mad Fat Diary») und John Thomson («Cold Feet»). Als Drehbuchautor, Produzent und Showrunner agiert Robert Murphy («Inspector Banks»). Produziert wird die Krimiserie von Sarah Lewis, zusammen mit Murphy, Damien Timmer und Preethi Mavahalli für ITV Studios.