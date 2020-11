«The Rig»: Wenn der Arbeitsplatz anderweitig Horror wird

England

Amazon Prime Video UK bestellt den neuen Thriller, der sich um eine Ölbohrinsel vor der schottischen Küste mit einem übernatürlichen „Nebel des Grauens“ dreht.

Amazon Prime Video UK hat nun den neuen sechs Episoden starken Thrillerbestellt. In der übernatürlichen Horror-Serie zeigt sich, dass eine Ölbohrinsel mehr als nur ein Arbeitsplatz ist. Es kann nämlich auch Schauplatz einer unvorstellbaren Konfrontation sein.Die Geschichte handelt von der Crew der Ölbohrinsel Kishorn Bravo vor der schottischen Küste in der Nordsee. Kurz bevor die Arbeiter die Heimreise antreten wollen, erscheint in ganzer „Nebel des Grauen“ Manier ein Nebel, der sie einhüllt und sie von der Außenwelt abschneidet. Die Notsituation belastet die Arbeiter dort und so werden Intrigen und Allianzen geschmiedet, um dieses Problem aufzuklären. Doch sie haben nicht erwartet, dass sie am Ende einen übernatürlichen Kampf führen müssen, von dem sie nicht mal wissen.Die Drehbücher stammen von David Macpherson mit dem regieführenden John Strickland («Line of Duty»). «The Rig» ist tatsächlich für Amazon die erste Serienproduktion in Schottland sowie für das Filmstudio FirstStage, das für Wild Mercury Productions produziert. Produktionsstart soll im Laufe 2021 stattfinden. Zum Cast gibt es bis jetzt keine Informationen.