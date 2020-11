Warum auch nicht? ProSieben Fun setzt auf kanadische Sitcom

TV-News

Der TV-Sender strahlt ab Mitte November eine Serie aus, die vermutlich hierzulande kein Mensch kennt.

Mithat ProSieben Fun ein neues Eisen im Feuer. Die kanadische Comedy-Serie feiert ab Donnerstag, den 19. November 2020, bei dem Pay-TV-Sender Premiere. Im Mittelpunkt stehen die Ehen der Delisles und Paquettes, die nicht mehr so glücklich sind, wie sie einmal waren. Da ihre Kinder in einem dreiwöchigen Ferienlager sind, können sie ihre Beziehungen mit neuem Leben füllen.Doch zwischen den Paaren steht eine Vielzahl unausgesprochener Geheimnisse. Bereits in der ersten Episode werden die Eheleute mit Geheimnissen des kanadischen Vorstadtlebens der 70er Jahre konfrontiert. Die Serie wurde von François Létourneau kreiert, Jean-François Rivard führte Regie. Im Mittelpunkt der Serie stehen Marilyn Castonguay, François Létourneau, Patrice Robitaille und Karine Gonthier-Hyndman.Die zehn Folgen, die eine Dauer von jeweils 43 Episoden haben, entstanden für den Fernsehsender HIER TOU.TV, der in Kanada in französischer Sprache sendet. Im Original heißt das Format «C'est comme ça que je t'aime», der Titel basiert auf einem Lied von Mike Brant. CBC brachte die Serie in französischer Sprache mit englischem Untertitel heraus.