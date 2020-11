Das Erste: Alles rund zur Präsidentschaftswahl in den USA

Quotennews

Die Formate zur US-Wahl erreichten vor allem bei den jüngeren Zuschauern besonders viel Aufmerksamkeit.



Im Ersten wurde die Primetime am gestrigen Abend mit einemeröffnet. 4,89 Millionen Menschen schalteten ein, um sich über aktuelle Neuigkeiten zu informieren und fuhren somit gute 14,4 Prozent Marktanteil ein. 1,55 Millionen Jüngere reichten zudem für ein überragenden Marktanteil von 15,0 Prozent.Ab 21.00 Uhr schloss sich schließlich der Talkan. Über die Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten diskutierten Gayle Tufts, Alexander Graf Lambsdorff, Sahra Wagenknecht, Christian Hacke, Ralph Freund, Kenton Barnes und Ansgar Graw. Hierfür blieben noch 3,35 Millionen Interessenten dabei, welche solide 10,8 Prozent erzielten. Das Format war bei den 0,88 Millionen 14- bis 49-Jährigen beliebter und ergatterte hier starke 9,3 Prozent Marktanteil.Für diesteigerte sich die Reichweite wieder auf 3,40 Millionen Fernsehende und die Sehbeteiligung erhöhte sich auch gute 14,3 Prozent. Auch die Jüngeren waren mit 11,0 Prozent weiterhin stark vertreten. Im Anschluss folgten noch das Wirtschaftsmagazinsowie die Doku. Diese Formate begeisterten jedoch nur noch 1,46 und später 0,73 Millionen Zuschauer. Damit waren nicht mehr als enttäuschende 8,1 und 5,7 Prozent möglich. Auch in der jüngeren Zuschauerschaft lief es mit mauen 5,1 sowie 4,6 Prozent nicht viel besser.