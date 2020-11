Nach der Free-TV-Premiere ist vor der Wiederholung

TV-News

Der Frauensender sixx lässt die Fernsehzuschauer mit einer Krimi-Serie nicht allein.

Am 16. November 2020 strahlt der Münchener Frauensender sixx die letzten Folgen der zehnten-Staffel aus. Am Montagabend sind die Folgen „Licht ins Dunkel“, „Toxisch“ und „Requiem“ zwischen 22.05 und 01.35 Uhr zu sehen. Unwahrscheinlich, dass ein Zuschauer sich den kompletten Marathon anschaut.Dennoch halten die Verantwortlichen beim Frauensender (zum Teil) an diesem Plan fest und setzen auch weiterhin auf die volle Dosis «Profiling Paris». Ab Montag, den 23. November 2020, strahlt sixx die sechste Staffel der französischen Serie aus. Damals war noch Odile Vuillemin im Cast, die Darstellerin der Psychologin Chloé Saint-Laurent, die in der siebten Staffel die Serie verlässt.Die Serie wurde von Ranny Robert und Sophie Lebarbier entwickelt. In Frankreich ist das Format beim TV-Sender TF1 zu sehen, im französischsprachigen Teil von Belgien läuft das Format bei RTBF.