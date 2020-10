US-Westernserie «Yellowstone» mit Kevin Costner kommt nach Deutschland

TV-News

Der Sender Sony AXN hat die erste Staffel der erfolgreichen Serie ab Ende November im Programm.



Nach über zwei Jahren kommt die amerikanische Erfolgsserienun auch nach Deutschland. Der Pay-TV-Sender Sony AXN hat die erste Staffel ab 24. November im Programm. Die neun Folgen werden dienstags ab 21.10 Uhr zu sehen sein. Die Westernserie startete im Juni 2018 auf dem Kabelsender Paramount Network und besteht inzwischen aus drei Staffeln. Die Dreharbeiten für eine vierte Staffel sind seit Sommer 2020 in Gange.Die Serie erzählt die Geschichte der Dutton-Familie und ihres Patriarchen John Dutton. Die Familie betreibt die größte zusammenhängende Ranch der Vereinigten Staaten in Montana. Bei einer Auseinandersetzung um gestohlene Rinder auf dem Gebiet des angrenzenden Indianerreservats wird sein ältester Sohn Lee getötet. Die Tochter Beth ist eine alkoholsüchtige Hedgefonds-Managerin, die mit ihren skrupellosen Methoden erfolgreich ist. Um ihren Vater um Kampf gegen den Verlust der Ranch zu unterstützen kehrt sie zurück zur Ranch. Und auch mit seinen anderen Söhnen gibt es die ein oder andere Schwierigkeit.In der Hauptrolle als John Dutton taucht Kevin Costner («Der mit dem Wolf tanzt», «Man of Steel») auf. Weitere Rollen werden von Wes Bentley, Kelly Reilly, Luke Grimes, Cole Hauser, Kelsey Asbille, Dave Annable und Danny Huston besetzt. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Taylor Sherdian («Sicario», «Hell or High Water»). Bei neun Episoden fungierte er zudem als Regisseur.