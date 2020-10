Soap-Vorschau: Gibt es neuen Streit zwischen Andreas und Mona?

Soap-Check

Ein Geheimnis von Merle spricht sich in der Schule herum. Julius büxt bei «Unter Uns» aus dem Heim aus.

(Das Erste)Mona entscheidet sich für Tatjanas Showroom-Eröffnung und gegen ein Konzert, für das Andreas spontan Karten besorgt hat. Tatjana ist froh, Mona an ihrer Seite zu haben, zumal ihr Lebensgefährte abgesagt hat. Nach dem Fund eines fremden Lippenstifts kämpft Mona mit erneuten Zweifeln, dass Andreas eine Affäre haben könnte. Und wird kalt erwischt, als sie Tatjana und Andreas in einer eindeutigen Situation ertappt! Mona kann ihren Augen nicht trauen – die beiden haben eine Affäre?(Das Erste)Ariane setzt die Saalfelds ebenfalls unter Druck. Franzi und Tim geben sich glücklich ihrer Liebe hin. Rosalie und Michael erfahren, dass André offenbar durchgebrannt ist. Alfons und Hildegard hoffen, dass Werner sich gegen Ariane durchsetzt. Ariane hat einen Weg gefunden, wie sie die Saalfelds ebenfalls unter Druck setzen kann: Sie droht, Robert wegen des Angriffes auf sie anzuzeigen. Als Kompromisslösung bietet sie ihnen deshalb nur einen Teil der Anteile an. Christoph und Werner sind bereit, darauf einzugehen, doch Robert will davon nichts wissen. Franzi und Tim schweben auf Wolke sieben: Nachdem Steffen nun nicht mehr zwischen ihnen steht, können die beiden endlich ehrlich mit ihren Gefühlen füreinander sein. Doch der Plan für den ersten Abend als Paar droht zu platzen …(RTL)Als Julius aus dem Heim ausbüxt, geraten Ringo und Easy unter Verdacht: Sollten sie etwas mit Julius' Verschwinden zu tun haben? Saskia ist genervt, als die Rivalität zwischen Bambi und Jakob erneut aufflammt. Doch nicht nur dieses Problem löst sich bald in Wohlgefallen auf. Vivien befindet sich nach dem Kuss mit Sebastian in einem Chaos der Gefühle. Was hat dieser Kuss für ihre Beziehung mit Tobias zu bedeuten?(RTL)Vanessa erkennt, dass Christoph eifersüchtig wegen Yannicks Flirtversuchen ist. Sie versucht, seine Bedenken auszuräumen. Isabelle steht das Wasser bis zum Hals. Finn bringt sie auf eine Geschäftsidee, die das Prunkwerk retten könnte. Als Justus aus dem Krankenhaus entlassen wird, bereitet Simone den finalen Schlag gegen die Albrechts vor. Richard hingegen zögert ...(RTL)Merle kehrt guter Dinge aus ihrem Camp zurück. Offenbar hat sich jedoch ihr Geheimnis in der Schule herumgesprochen, denn Merle wird mit gemeinen Kommentaren konfrontiert. Sie will sich Erik anvertrauen. Der Abend mit Tobias endet im Streit. Während Nina einsieht, übers Ziel hinausgeschossen zu sein, trifft Leon im Mauerwerk erneut auf Tobias. Als der ihm und John aus der Patsche hilft, stellt er fest, dass Tobias gar nicht so verkehrt ist.(RTLZWEI)Lennox erfährt, dass er durchgefallen ist. Doch damit nicht genug: Wegen seiner Bewährungsauflage muss er zurück in den Knast. Jacqueline ist am Boden zerstört. Wird sie Lennox für immer verlieren? In der Schule wurde unterdessen Schimmel festgestellt. Direktorin Sonja braucht nun dringend neue Räumlichkeiten, bis alles wieder in Ordnung ist. Sie hat Glück im Unglück, denn Jessi findet kurze Zeit später tatsächlich eine neue Location: Es handelt sich um einen Beachclub. Doch während die Schüler begeistert sind, ist die Direx entsetzt und zweifelt sogar an Jessis Eignung als Lehrerin. Klaus greift derweil zu drastischen Maßnahmen: Nachdem er von den Schülern geprankt wurde, nimmt er ihnen genervt ihre Handys ab. Als er jedoch unverhofft einen Liebesbrief bekommt, bessert sich seine Stimmung merklich. Wer ist die geheimnisvolle Verehrerin? Rocco wiederum legt in der Schule ein merkwürdiges Verhalten an den Tag und reibt sich an Gegenständen. Als Felix und Leonard ihn dabei erwischen, gesteht er ihnen sein pikantes Geheimnis…(RTLZWEI)Kevin genießt sein Leben als Single, was Patrick etwas übel aufstößt, da sein Mitbewohner seine One-Night-Stands in der gesamten WG vernascht. Kevin fordert Patrick auf, sich locker zu machen und sein Single-Dasein ebenfalls auszukosten. Er will ihm zeigen, wie das geht. Kevin blamiert sich bei dem Versuch, Patrick beim Flirten auf die Sprünge zu helfen, zwar ziemlich, lernt dabei aber Zoe kennen – und ist schockverliebt, zumal er den BH von Zoe in die Finger bekommt. Die beiden haben jede Menge Spaß miteinander. Doch als Kevin nur kurz auf die Toilette geht, verschwindet Zoe. Allerdings nicht ganz spurlos: Den BH hat Kevin noch – und er ist fest entschlossen, seine Traumfrau wiederzufinden.(RTLZWEI)Connor ist froh, dass er sich mit Toni endlich versöhnt hat. Er verspricht ihr, dass er ihr ab sofort wieder vertrauen wird. Doch seine gute Laune erhält einen Dämpfer, als Toni bei den Vorbereitungen für die Abi-Vorfinanzierungsparty nicht mithelfen will, da sie ein Referat für die Uni vorbereiten muss. Connor bemüht sich, nicht allzu enttäuscht zu sein. Doch dann trifft ihn der Schlag, als er nach Hause kommt und Toni mit Pepe schäkern sieht. Connor fühlt sich verarscht und macht ihr verletzt eine Szene. Toni findet dieses Verhalten jedoch einfach nur kindisch und fragt sich, wie viel Sinn das mit ihnen noch macht. Währenddessen will sich Kim mit Mike versöhnen, der sie schon seit zwei Tagen ignoriert. Sie muss ihm allerdings versprechen, sich bei Paula für die Drohung zu entschuldigen. Doch Kim kommt gegen ihre krankhafte Eifersucht einfach nicht an und ist sicher, dass Paula immer noch was von Mike will. Daraufhin fordert sie von ihm, den Kontakt mit Paula abzubrechen. Als Mike sich weigert, stellt Kim ihn vor die Wahl: sie oder Paula. Mike lässt Kim entnervt stehen – und Kim fürchtet, dass es das mit ihnen gewesen sein könnte. Traurig trifft sie in der WG auf den ebenfalls niedergeschlagenen Connor. Die beiden klagen sich gegenseitig ihr Leid und beschließen, einfach ohne ihre Partner zur Party zu gehen und sich zusammen von ihrem Kummer abzulenken. Das Ganze endet allerdings völlig anders als geplant…