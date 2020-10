Peter Boudgoust dankt als arte-Chef ab

Köpfe

von Marcel Preisendörfer 22. Oktober 2020, 10:02 Uhr

Die französische Führung mit Bruno Patino übernimmt ab 2021 wieder das Ruder.

ARTE GEIE, der Dachverband von Arte Deutschland und Arte France, erhält ab 2021 Bruno Patino als neuen Präsidenten und löst damit den deutschen Peter Boudgoust, der ehemalige Intendant des SWR , ab. Damit wechselt die Führung, gemäß der Satzung, auf die französische Seite, während der Vorstandsvorsitz im Wechsel von vier Jahren zwischen beiden Ländern hin- und her pendelt. Bruno Patino wurde am gestrigen Tag in der Mitgliederversammlung von Arte GEIE als Vorstand gewählt und Peter Weber, der Justitiar des ZDF , zum Vize-Präsidenten.Ebenfalls hat aber auch die Mitgliederversammlung, das Aufsichtsorgan des Senders, Änderungen vorgenommen. Turnusgemäß wird Tom Buhrow, der ARD-Vorsitzende, ab Januar 2021 Präsident der Versammlung werden, zusammen mit Nicolas Seydoux, Vorsitzender des Aufsichtsrates von Gaumont als Vize-Präsident. Die aus sechs deutschen und sechs französischen Vertretern bestehende Mitgliederversammlung ist insofern wichtig, da sie in ihren vier jährlichen Treffen über Grundsatzfragen entscheiden, den Wirtschaftsplan erstellen, sowie die Vorstandsmitglieder bestimmen.Die bald neuen Vorstände zeigen sich optimistisch. Patino sagt: „Ich erachte es als eine große Ehre die Leitung dieses in Europa einmaligen Senders zu übernehmen, der sich ganz dem kreativen Schaffen und der digitalen Innovation im Dienste aller Zuschauer und Nutzer verschrieben hat.“. Peter Weber ergänzt die inspirierenden Worte damit, dass er sich „freue, künftig auch für diesen einzigartigen deutschen-französischen Kultursender tätig zu sein“.